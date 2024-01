Oferta de mais de 3 mil novas vagas para a rede pública municipal de educação

Abertas 19 novas turmas para atender crianças de 4 e 5 anosInauguração do cmei leonardo chaves alvesReformas nas unidades escolares da rede pública municipal de educação4 escolas da rede pública municipal premiadas pelo programa alfa mais, com r$80.000,00 cada umaInformatização da educação municipal em todas as unidades escolaresEntrega de kits literários para alfabetização e de chips e tablets do programa conectividadeNATAL DO BEM ENTREGA DE BRINQUEDOS 2023 Distribuição de 9.132 brinquedos aos alunos da Rede Pública Municipal de Educação através da ação do Governo de Goiás Natal do Bem 2023.PROGRAMA EDUCACIONAL JEEP PROGRAMA JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOSPREMIAÇÃO PROGRAMA EDUCACIONAL AGRINHOPROJETO EDUCACIONAL ESCOLA QUE TRANSFORMA :Prestação de Contas - Programas e Projetos:* Atendimento a Gestores Escolares: 1.300;* Atendimento a Presidente dos Conselhos Escolares: 1.900;Departamento de Recursos Humanos:* Atendimentos presenciais: 1.852; - Requerimento de Abono: 975;* Requerimentos Comuns: 1.974;* Declarações Expedidas: 256;* Admissões de Processo Seletivo: 305;* Encaminhamentos: 408;* Frequência para pagamento: 13;* Documentos arquivados no arquivo digital: 28.785 páginas.* Atendimento a Pais/ Responsáveis: 1.885;* Atendimento a Gestores/Professores: 1.300;Núcleo de Tecnologia:* Suporte na área de internet: 212; - Suporte de equipamentos: 458;* Suporte de instalações: 29.Departamento de Transporte Escolar:+ Atendimento de solicitação do transporte escolar para alunos: 836;* Atendimento as Empresas que prestam serviços com o transporte escolar: 490;Pedagógico Técnico: :- Atendimento Presencial ao Público: 3.600; - Encaminhamentos de Matrículas: 1.700;- Atendimento das Escolas para Sistema Presença Bolsa Família: 545;- Atendimento do Censo Escolar 1a e 2a Etapa: 52 Unidades;* Atendimentos das Avaliações de Progressão Horizontal: 707;* Atendimento de Incentivo Funcional: 670;* Atendimento de Avaliações de Titularidade: 130;* Atendimento de Mudança de Nível para Professores: 209; -Atendimento ao Ministério Público: 230.* Total de Atendimentos da Secretaria Municipal de Educação no ano de 2023: 22.032.