Na manhã desta terça-feira (02), a Câmara Municipal de Formosa realizou a Sessão Solene de posse da nova Mesa Diretora no Plenário Arthur Magalhães Filho. Composta por Mundim/PP, presidente; Índio de Assis/AGIR, vice-presidente.Acompanhada pela maioria dos parlamentares, parte do secretariado municipal e autoridades militares e civis, a Sessão Solene foi iniciada com a composição da Mesa Diretora de 2023 precedida pelos Hinos Nacional Brasileiro e à Formosa. Em seguida, o vereador Marquim Araújo/PP abriu a cerimônia. Após a leitura da composição da Mesa 2024, os novos integrantes foram empossados.O prefeito Gustavo Marques fez um breve discurso ressaltando a importância da Câmara para o município de Formosa, ressaltou seu trabalho dentro da política, descreveu parte da relação de respeito junto ao presidente Mundim, falou sobre a importância da sequência de trabalho realizado pela Prefeitura em benefício da população durante este ano e desejou um ótimo mandato à Mundim.Encerrando a sessão, o presidente Mundim iniciou o seu discurso de posse agradecendo a presença de cada um dos convidados presentes, dos representantes da zona rural e assentamentos, ressaltou que o empenho do vereador e sua equipe é de trabalhar por uma cidade melhor dando respeito e dignidade a todos, comentou sobre as dificuldades que o estado de Goiás tem tido devido à seca que assolou a comunidade e finalizou dizendo sobre o seu empenho em seguir trabalhando em prol da população formosense.