Foi realizada nessa quarta (10), a Posse dos Conselheiros Tutelares - Gestão 2024/2028 no gabinete do prefeito.Ao todo, os 10 conselheiros tutelares mais votados e os suplentes entre o 11° e 20° colocados foram empossados, conforme a lei vigente.A solenidade foi realizada na Prefeitura de Formosa, com a presença do prefeito Gustavo Marques, da secretária de Desenvolvimento Social Carol Marques, e do presidente do Conselho Carlos Ribeiro.O prefeito Gustavo Marques destacou que a Prefeitura está totalmente comprometida com o Conselho, e atuará fortemente no enfrentamento a qualquer tipo de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes.