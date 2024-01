A Prefeitura de Formosa está intensificando a busca ativa do novo Projeto de Assentamento “Choro Palmeira”.Equipes do CRAS II, Vigilância Ambiental, Agricultura e Defesa Civil municipal unem esforços no mapeamento e busca ativa no "Choro Palmeira".Para a secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques, isso demonstra “Nosso compromisso com o desenvolvimento dos assentamentos e projetos sociais em Formosa”, diz.