Na última semana, em Formosa, foram promovidos os cursos do Programa Crédito Social, uma iniciativa do Governo do Estado executada pela Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Agricultura e Desenvolvimento Social.O Programa Crédito Social cria oportunidades para reduzir desigualdades sociais e econômicas, fomentando a inclusão social das famílias por meio de suporte financeiro, capacitação profissional e estímulo ao empreendedorismo.A cidade recebeu essa iniciativa crucial através da Secretaria de Desenvolvimento Social que solicitou que o município entrasse no circuito do programa oferecido pelo Governo do Estado de Goiás. Serão 90 produtores que ganharão uma bolsa de quase R$ 5 mil reais.O dia intensivo de cursos, foram realizados na Prefeitura Municipal, CRAS II e no SEBRAE, destacando a participação ativa dos inscritos no programa. Foi uma jornada única de aprimoramento nas práticas agrícolas e de produção.Para participar, um dos pré-requisitos era que o produtor estivesse cadastrado no CadÚnico, com benefício de transferência de renda de até R$ 660,00. O contemplado receberá um cartão para trocar por objetos no comércio local relacionados ao curso realizado.Em Formosa, os cursos foram ofertados pela EMATER para:AVICULTURA (Produção de Galinha);APICULTURA (Produção de Abelhas) eHORTICULTURA (Produção de Hortaliças).