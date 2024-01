Líder Agro

Representado pelo Sócio Diretor da empresa: Carlos Eduardo Lobo Faria



Colégio Visão

Representado pela sócia fundadora: Profa. Elizabeth Martins Cury e pela Coordenadora Pedagógica: Anna Kelly Tominaga



Universidade UNIRV

Representada pelo Coordenador Administrativo: Hebert Spíndola de Oliveira França



Abrasgrãos

Representada pela Presidente da Associação: Bruna Zanchett



Casa do Peixe

Representado pelos sócios-fundadores: Sr. Enoque Francisco de Sousa e pela Sra. Maria do Socorro de Sousa



Boa Safra

Representada pelo Gerente Executivo de Gente e Gestão: Rodrigo Ciana e pela Gerente de Comércio e Brand: Mariana Paim



Centro Social Madre Eugênia Ravasco

Representado pela Diretora/Coordenadora do Centro Social: Irmã Sirley França e pela representante da equipe técnica: Sra. Helena Pereira Hower



UEG - Universidade Estadual de Goiás

Representada pela Reitora do Campus Nordeste: Profa. Dra. Arlete de Freitas Botelho



O que é o Selo de Responsabilidade Social?



O Selo de Responsabilidade Social é uma certificação criada através da LEI Nº688 de 20 de outubro de 2021. O selo poderá ser concedido às entidades sociais, empresas, entidades governamentais e outras instituições que atuarem em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, no desenvolvimento de ações que envolvam a formação, qualificação, preparação e inserção de cidadãos nas ações socioassistenciais e no mercado de trabalho.



As entidades sociais, empresas e entidades governamentais e outras instituições contempladas com a certificação, poderão utilizar o símbolo do selo de responsabilidade social em sua publicidade e propaganda. A certificação tem validade de 1 ano.

O selo é uma certificação concedida às entidades sociais, empresas, entidades governamentais e outras instituições que atuarem em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento SocialNa manhã desta terça-feira (30), à Prefeitura Municipal de Formosa realizou a entrega do Selo de Responsabilidade Social 2024, com as presenças além dos convidados: do prefeito Gustavo Marques, da primeira-dama e secretária de desenvolvimento social, Carol Marques e do presidente da Câmara Municipal de Formosa, vereador Edmundo Nunes Dourado (Mundim) e do vice-presidente vereador Índio de Assis. As empresas/entidades contempladas foram as seguintes:Sementes Três Pinheiros Representada pela Gestora da 3P Social: Ana Luiza Ramos Prado e pela Gestora Financeira: Juliana Souza Silva