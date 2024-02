Baixe o edital no site da Prefeitura: clique aqui



A Prefeitura de Formosa publicou o Edital 01/2024 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Formosa, para vários cargos e níveis de escolaridade. As inscrições deverão ser efetuadas durante o período das 14h de 1º de fevereiro, de 2024, até às 23h59min de 04 de março de 2024, pela internet, através do endereço eletrônico no site do https://idib.org.br.