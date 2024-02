A campanha da Prefeitura de Formosa “Não perca o foco – elimine a dengue” vai para o Distrito de Santa Rosa no sábado (3).A situação pede atenção. A equipe da Vigilância Ambiental visitará o distrito no dia 03 de fevereiro (sábado) para realizar trabalhos de extrema importância! A força tarefa estará focada em ações preventivas, educativas e com toque punitivo para o controle do vetor.“Contamos com a colaboração de todos! Recebam nossos agentes de braços abertos e digam não ao Aedes! Juntos, vamos fazer a diferença”, diz em nota a Prefeitura de Formosa.