Na próxima segunda-feira (5), às 11h, acontecerá mais uma etapa de entrega dos Cartões Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. O local escolhido foi o Ginásio Tio Luiz, na Avenida Tancredo Neves, Setor Bosque.O programa do Governo do Estado é realizado pela Agehab. Serão entregues 537 novos cartões.A lista final com os contemplados foi publicada no site da Prefeitura de Formosa. Clique aqui para abrir. Não esqueça de levar um documento com foto para retirar o cartão.