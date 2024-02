Aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), a entrega dos cartões do programa Para ter Onde Morar - Aluguel Social - do Governo Estadual.Foram mais de 600 famílias beneficiadas que receberam os cartões.“Agradecemos ao Governador Ronaldo Caiado pelo Programa, e à Primeira Dama do Estado Gracinha Caiado pelas conquistas na área Social, e pela disposição e parceria com nossa Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Carol Marques”, disse em nota a Prefeitura de Formosa.Além do benefício direto que possibilita moradia também acontece os benefícios indiretos ao comércio e movimento financeiro na cidade.Ao todo, desde seu lançamento, o programa Estadual já beneficiou mais de 2000 famílias de Formosa.