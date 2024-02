Fonte: MPGO

O Ministério Público desencadeou nesta quinta-feira (15) a quinta fase da operação denominada “Escritório Do Crime”, cujo objetivo foi cumprir 02 mandados de busca e apreensão em face de um advogado. Os mandados foram cumpridos na fazenda e na residência do investigado em Formosa/GO.O material reunido na apreensão será agora analisado pela inteligência do MPGO para instruir procedimento instaurado para apurar a suposta prática do crime de coação no curso do processo, uso de documento ideologicamente falso, dentre outros, de que o advogado é suspeito.Durante a busca foi apreendido um revólver calibre 38 municiado na residência do investigado. A arma e o advogado foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis por parte da Polícia Judiciária.A apuração é decorrência das fases anteriores da operação “ESCRITÓRIO DO CRIME”, que já resultou em ação penal em tramitação nesta comarca em face de ex-vereadores, empresários, servidores públicos e advogados, todos acusados de delitos relacionados a corrupção, esbulho, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa.Ao final do devido processo penal em trâmite, instaurado a partir do oferecimento de denúncia pelo MP, em caso de condenação, os envolvidos estarão sujeitos a penas de até 12 (doze) anos de reclusão.Uma vez que o investigado é advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, a busca e apreensão foi acompanhada por representantes da OAB, Seccional Formosa/GO (Lei 8.096/94).Equipes CPE (Companhia de Policiamento Especializado), do Batalhão Rural da PMGO e da coordenação de Segurança e Inteligência do MPGO apoiaram as diligências.