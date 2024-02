O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (Seapa), com o apoio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e de Agricultura de Formosa, realizou nesta quinta-feira (15), no auditório da Prefeitura de Formosa, a entrega de cartões do Crédito Social e certificados de cursos realizados no município, no último dia 26 de janeiro.A iniciativa faz parte do programa Goiás Social, desenvolvido pelo Governo do Estado para combater as vulnerabilidades sociais nos municípios goianos, foi realizado a entrega de 160 certificados dos cursos de avicultura, horticultura e apicultura, ofertados pela EMATER, e disponibilizado o crédito de R$ 486.154,00 para 102 famílias através dos cartões do Crédito Social, que poderão ser gastos em comércios cadastrados no município, impactando também na economia local.O valor deverá ser destinado à compra de equipamentos e materiais de apoio, para que as famílias tenham a capacidade de iniciar o próprio negócio, impactando positivamente a vida de quem mora no campo.“Agradecemos ao Governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama do Estado e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, Pedro Leonardo Rezende. A EMATER, ao Prefeito de Formosa, Gustavo Marques pela execução do programa em nosso município”, disse a secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques.