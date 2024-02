“Sempre gosto de reforçar que o meu dever de cuidar de pessoas será exercido em qualquer lugar que eu estiver. Gostaria de agradecer a acolhida da vereadora Catia Rodrigues, do ex-prefeito Itamar Barreto, presidente do PSD de Formosa, e do secretário municipal de Saúde Breno Miranda.

Os beneficiados foram cadastrados e logo serão atendidos pela segunda fase do mutirão.



Logo após o lançamento do evento, o deputado federal Ismael e as autoridades foram recepcionados pelo ex-prefeito Itamar Barreto na Usina Parque Bandeirinha.

O deputado federal Ismael Alexandrino (PSD), lançou nesta quinta-feira (15), em Formosa, o mutirão oftalmológico com serviços gratuitos de consulta, exames e cirurgias para catarata e pterígio.O mandato do deputado destinou por meio de emenda parlamentar o valor de 500 mil reais para realizar procedimentos no município.