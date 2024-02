“Estamos firmando parcerias e avançado na comunicação de toda a rede de saúde para o bem do povo”, disse a Prefeitura de Formosa.

Na manhã da sexta-feira (16), se reuniram para organização de Fluxo da rede no atendimento aos casos de Dengue: Representante da Secretaria Municipal de Saúde, Regional Estadual de Saúde, Direção do Hospital Estadual de Formosa, Gestão da Atenção Primária e Núcleo de Vigilância Epidemiológica.Foram discutidas e avaliadas maneiras de facilitar o acesso diante da realidade atual do município, com celeridade do diagnóstico, acompanhamento e consequente efetividade no combate à doença.