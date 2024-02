A ESPERA ACABOU!!



É com imenso orgulho que convidamos toda a população formosense, especialmente os amantes do esporte, para a grande inauguração do



CIE - CENTRO DE INCIAÇÃO AO ESPORTE.



Este projeto integra diversas atividades e modalidades esportivas num único espaço, promovendo a formação de atletas de todas as idades, desde crianças até adultos. O objetivo do Centro de Iniciação ao Esporte é ampliar a infraestrutura esportiva pública e promover a iniciação esportiva em Formosa. O novo espaço esportivo será nomeado em homenagem ao saudoso “Antônio de Oliveira Neves”. Estamos ansiosos e contamos com a presença de todos vocês!



Data: 24/02/2024

Horário: 14hrs

Local: Rua 03- S/N ESQ. com a AV. Eng. Flávio Victor Dias - Parque da Colina





