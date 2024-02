A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde começa a ser aplicada na quinta-feira (22), em Formosa. Inicialmente serão para crianças de 10 e 11 anos, público baseado nas taxas de hospitalização dos últimos cinco anos no Brasil.De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 532.921 casos prováveis de dengue e 90 mortes desde janeiro deste ano, um aumento de 313,6% em relação ao ano passado."Vacine seus filhos! Vacinas salvam vidas!", diz a Prefeitura de Formosa.CONFIRA OS LOCAIS DE VACINAÇÃO:Todos os dias da semana no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e nas USFs-Pampulha-Jardim Califórnia-Jardim América-Bezerra-JK-Jardim Oliveira-Bela Vista-Parque Lago-Vila Verde-Vila Carolina-Nova FormosaSEGUNDA-FEIRA-Distrito Santa Rosa-QUARTA-FEIRA-Formosinha-Setor Nordeste-Paranã-Setor Sul-Padre JoséHORÁRIOSUSFs - 8h às 11h e das 13h às 16:30hNúcleo de Vigilância Epidemiológica: 08h às 11h30 e das 13h30 às 16h40