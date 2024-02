A Avenida Lagoa Feia, em frente ao deck da Mata da Bica, está interditada devido as fortes chuvas que atingem Goiás e Distrito Federal.A Prefeitura de Formosa divulgou as imagens das novas manilhas que estão sendo instaladas na frente do ponto turístico. As fortes chuvas causaram uma erosão seguida de assoreamento.“Hoje, com a trégua das fortes chuvas, a Secretaria de Obras e Infraestrutura iniciou a colocação de novas manilhas. Esperamos que em um curto período todo o serviço seja realizado e o trânsito seja regularizado”, disse a Prefeitura.