Aconteceu na quinta-feira (22), no Plenário da Câmara Municipal de Formosa, a Audiência Pública sobre o lançamento de mais 2 editais da Lei Paulo Gustavo com o recurso remanescente.Na próxima segunda-feira (26), até o final do dia, eles estarão publicados no site da Prefeitura Municipal de Formosa.“Contamos com a participação dos nossos incríveis fazedores de cultura”, diz a Prefeitura de Formosa.