Trata-se de um espaço moderno e completo para a prática de diversas modalidades esportivas, onde crianças, adolescentes e adultos têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades físicas e motoras, além de praticar os valores importantes como disciplina, trabalho em equipe e respeito.





O evento foi abrilhantado pela presença de diversas autoridades, pelo povo, e pelos esportistas, que no mesmo dia já fizeram a inauguração prática do espaço, com diversos jogos/esportes e competições!





O Centro de Iniciação ao Esporte foi construído com um investimento total de 5,1 milhões de reais, sendo 2,3 milhões de reais de contrapartida com recursos próprios e 2,8 milhões de reais provenientes de recursos federais.

Aconteceu neste sábado (24), a inauguração do Centro de Iniciação ao Esporte Antônio de Oliveira Neves, um marco importante para o desenvolvimento do esporte em Formosa, e motivo de grande orgulho.