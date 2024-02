O projeto ‘Retratos de Formosa’ traz ao público histórias de artistas da cidade e seus trabalhosNo dia 28 de fevereiro a cidade de Formosa recebe a exibição do documentário ‘Retratos de Formosa’, no Museu Fundação Couros às 19h30, com entrada gratuita.O projeto audiovisual destaca a vida e o trabalho de artistas locais de Formosa e será composto por entrevistas realizadas com 5 artistas de áreas variadas da cultura, proporcionando um retrato autêntico da riqueza artística da comunidade.O objetivo do projeto, além de conscientização e formação do público para o conhecimento da arte local, é também empoderar e dar visibilidade para artistas de Formosa, destacando seus papéis na identidade da cidade.A paixão pela cultura local e o desejo de criar um impacto positivo na cidade foram as principais forças motrizes por trás dessa iniciativa.Além da mostra aberta ao público no dia 28, também será realizada uma exibição fechada para alunos do colégio Franklin Graham, no dia 27 de fevereiro, com o intuito também de mostrar para as novas gerações a cultura da cidade.SERVIÇOExibição do documentário ‘Retratos de Formosa’Data: 28 de fevereiro de 2024Local: Fundação Museu Couros de FormosaHorário: 19h30Entrada Gratuita