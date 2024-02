A Prefeitura de Formosa por meio das suas secretarias tem intensificado o reparo, da erosão que surgiu após fortes chuvas, no Deck da Mata da Bica.Novas manilhas estão sendo colocadas na ligação do lago ao canal do Córrego Josefa Gomes.“A semana começou, e nossas equipes continuam o trabalho para solucionar o problema causado pelas fortes chuvas, que resultaram em erosão e assoreamento em parte do asfalto em frente ao deck da Mata da Bica. Estamos trabalhando para que a situação seja normalizada o mais rápido possível”, disse a Prefeitura de Formosa.