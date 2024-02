CRONOGRAMA

Cine Rock CEU das Artes acontece durante os dias 15 e 16 de março. O projeto é financiado pelo Ministério da Cultura através da Lei Paulo Gustavo, que tem como objetivo promover a valorização e difusão da cultura, especialmente no que diz respeito à música e ao cinema.O evento é uma forma de proporcionar acesso à arte e a cultura para a comunidade, além de promover o encontro e a troca de experiência completa e imersiva para os participantes.Exposição de arte 19:00Mostra de Vídeos 19:00Documentário Distorção 19:30Roda de Conversa (a importância do underground formosense no desenvolvimento cultural de Formosa/GO) – 21:00 as 22:00Exposição de arte 16:00História do Cinema e Oficina de Roteiro 16:00Filme Escola de Rock 16:00Mostra de Vídeo 19:00Filme Terror no Paranã 19:30Corrosivo Noise 20:00Walrider 21:00Murdress (DF) 22:00