A Prefeitura de Formosa, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nessa quarta (28), o início da entrega de 2.600 kits escolares de Alfabetização do Programa Alfa Mais 2024.Alunos do 1° ano e 2° ano de todas as Unidades Escolares da Rede Pública Municipal irão receber. O Alfa Mais Goiás é o Programa em Regime de Colaboração pela Criança Alfabetizada. O programa busca garantir e fortalecer a colaboração entre Estado e Municípios, contribuindo para o processo de alfabetização de todas as crianças do território goiano, através do desenvolvimento de competências e habilidades que garantam a aprendizagem e a melhoria dos índices de alfabetização.