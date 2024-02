Ao lado do lançamento do livro, no Cine-Teatro, os presentes terão o privilégio de desfrutar da estreia do clipe musical "Lembrança de Carreiro", do talentoso compositor Antônio Victor. Sob os auspícios da mesma Lei Federal, esse clipe foi proposto pela ex-vereadora Zildete de Melo Álvares Barbosa, uma obra audiovisual que promete mergulhar os espectadores na rica tradição musical da região, resgatando memórias e emocionando corações.



E para encerrar a noite em grande estilo, os cinéfilos e apreciadores da arte terão a oportunidade de se deleitar com o documentário "Retratos de Formosa", uma produção liderada pela talentosa produtora cultural, atriz e diretora Josiane Alves. Este projeto cinematográfico, que lança luz sobre a vida e obra de cinco artistas locais, oferece um vislumbre fascinante da diversidade e criatividade que permeiam a cena artística formosense.



"Convidamos calorosamente todos os interessados a se juntarem a nós nesta jornada pela essência de Formosa, no Museu Couros. Com entrada franca e classificação livre, esta noite promete ser um verdadeiro banquete para os sentidos e uma celebração genuína da identidade cultural de nossa amada cidade", diz os organizadores.



Data: 28 de fevereiro de 2024

Local: Fundação Museu Couros de Formosa

Horário: a partir das 19h

Entrada Gratuita





Texto: Samuel Lucas

Em uma noite especial, o Museu Couros de Formosa se tornará o epicentro da efervescência cultural da cidade, sediando um evento que promete encantar os amantes da arte, da cultura e da história local. A partir das 19h, o museu abrirá suas portas para receber visitantes ávidos por explorar as riquezas da região e celebrar sua identidade única.Na Galeria Olympio Jacintho acontecerá algo muito esperado pelos professores formosenses, que será o lançamento do livro "História de Formosa com o Tio Samuquinha", uma obra infanto-juvenil cuidadosamente elaborada pelo renomado autor e historiador local, Samuel Lucas. Com uma paixão palpável por sua cidade natal, o professor Samuel tem se destacado como um agente cultural dedicado, empenhado em preservar e divulgar o legado histórico e cultural de Formosa. Seu livro, financiado pela Lei Paulo Gustavo em colaboração com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, não apenas narra os acontecimentos marcantes da região, mas também representa um esforço inclusivo, buscando alcançar alunos com necessidades especiais, como autistas e deficientes visuais leves."Um reconhecimento especial deve ser dado à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, cuja gestão eficiente tem garantido que os recursos sejam direcionados diretamente aos artistas e projetos formosenses. Este compromisso com a valorização da cultura local é evidente não apenas neste lançamento, mas em uma série de iniciativas que têm enriquecido a vida cultural da comunidade nos últimos dias", diz o escritor.