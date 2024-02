O presidente estadual do PDT e deputado estadual, George Morais acompanhado da deputada federal Flávia Morais visitaram Formosa na noite desta terça-feira (27). A reunião foi com o empresário e ex-prefeito Itamar Barreto na Usina Parque Bandeirinha.Acompanhado da mesa diretora estadual do PDT-GO na visita ao presidente do PSD de Formosa, Itamar Barreto, estavam na comitiva de Cabeceiras: o prefeito de Cabeceiras, Tuta; o vice, Manoel; o vereador Ronaldo; de Formosa estavam o ex-secretário de Finanças, Vertinho Oliveira; do ex-superintendente de Trânsito, Luiz Fernando, entre outros.Na reunião foram discutidos o fortalecimento do PDT e do PSD em Formosa e na região.