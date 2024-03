Nos dias 21 e 22 de março, a cidade de Formosa vai receber o Programa Saúde em Movimento. O programa é promovido pela Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Saúde.A Unidade Móvel de Saúde estará em Formosa para a realização de exames de média complexidade. São eles:* Ecografia abdômen total* Ecografia transvaginal* Ecografia vias urinárias* Ecografia abdômen superior* Ecografia gestacional* Ecodoppler de carótidas* Espirometria* Ecocardiograma transtorácico* EletroencefalogramaO horário será das 07h às 18h no Estacionamento do Centro de Reabilitação (saída para Planaltina-GO).O atendimento será prioritário para as demandas reprimidas do Sistema de Regulação do Município. Maiores informações no telefone (61) 3642-3718.