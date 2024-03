As classificações estão no site oficial da Prefeitura de Formosa:

Acesso ao edital e cronograma:

A Prefeitura de Formosa divulgou o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Educação. Os classificados deverão se atentar às próximas fases no cronograma do Edital.Esses profissionais de educação vão reforçar as unidades de ensino do município de Formosa.