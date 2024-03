A Prefeitura de Formosa divulgou a data do 5º Festival Gastronômico de Formosa. O evento cultural e gastronômico acontece entre os dias 19 a 21 de abril de 2024.“Controlem as emoções e aguardem nossa programação”, diz em nota a Prefeitura.O Festival Gastronômico já é tradição na cidade. São diversas barracas com comidas, artesanato, brinquedos, acessórios, entre outras.A Prefeitura de Formosa promove o evento por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.