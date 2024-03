Você sabia que pode ajudar nossa cidade destinando parte do seu Imposto de Renda devido para os fundos municipais? E o melhor: não custa NADA!Pessoa Física pode destinar até 6% do seu Imposto de Renda e Pessoa Jurídica 1%. A contribuição será revertida na melhoria de vida de crianças, adolescentes e idosos do nosso município.Em Formosa, as doações beneficiam o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal do Idoso, que direcionam os recursos para ações que fortalecem a garantia de direitos desses públicos.Já pensou se você pudesse ajudar diretamente a cidade de Formosa com o imposto de renda que você paga? Sim, isso é possível! Você pode destinar uma parte do seu Imposto de Renda para que seja empregado diretamente na mudança de vidas aqui, e não custa NADA.Você sabia que pode doar parte do seu Imposto de Renda para os fundos municipais da Criança, do Adolescente e do Idoso? Isso mesmo! Pessoas físicas podem destinar parte do Imposto de Renda (IR) devido para instituições e abater do valor que seria pago à Receita Federal. Em Formosa, as doações beneficiam o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal do Idoso.Os fundos municipais são instrumentos de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas à população, com vistas a assegurar os seus direitos sociais. Eles atuam em diversas frentes e auxiliam o Poder Executivo, seja ele da esfera Municipal, Estadual ou Federal, na execução de políticas públicas.Regulamentadas por leis federais, as doações de IR têm grande potencial de arrecadação. Os recursos contribuem para a manutenção das atividades e garantem a humanização do atendimento, também, ajudam na capacitação dos profissionais e no investimento em pesquisa e tecnologia.A destinação de recursos via Imposto de Renda permite que o contribuinte, além de cumprir a sua obrigação com o governo federal, tenha a oportunidade de ajudar a viabilizar a continuidade de serviços de excelência que são oferecidos pelas entidades apoiadas pelos Fundos Municipais.Saiba como proceder: