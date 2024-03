Desde sua fundação, por quase 2 séculos, a Prefeitura tem servido à comunidade no modelo tradicional, como todas as demais: os cidadãos se deslocando até o prédio central ou secretarias para ter acesso a serviços, às vezes enfrentando filas e burocracia.“Esses dias ficaram para trás! A Prefeitura de Formosa entrou na era da transformação digital, que é incorporação da tecnologia para solucionar problemas que antes eram resolvidos de forma tradicional, tornando as instituições mais modernas e eficientes”, diz a Prefeitura.A Plataforma Formosa Digital possibilitará que mais de 90 serviços, entre eles requisições, alvarás, licenças, certidões, documentos, solicitações, isenções, registros ambientais e de várias outras categorias, estejam disponíveis na palma da mão de cada formosense, onde quer que você esteja. Mesmo que esteja fora de Formosa, você pode acessar os serviços.“O dia de hoje marca não só a transição de vários serviços da prefeitura física para a online, mas também um compromisso contínuo com o progresso e a modernidade, construindo cada vez mais um futuro mais conectado e eficiente para Formosa!”, complementa.Acesse a plataforma Formosa Digital no site: