Neste domingo (24), as equipes da prefeitura municipal de Formosa, através da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Polícia Civil do município e várias empresas juntaram esforços para a realização da 3ª Corrida da Polícia Civil.O evento iniciou às 6h com a distribuição dos kits dos corredores que ainda não tinham retirado.A largada aconteceu por volta das 8h. O evento é responsável por integrar a Polícia Civil com as forças de segurança pública e com a sociedade.Durante todo o evento a Banda Sevila Rock Band tocou clássicos da música brasileira.