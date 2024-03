A Prefeitura de Formosa, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta segunda-feira (25), a inauguração da nova sede do Centro De Especialidades Odontológicas. O novo endereço é na Rua Antônio Dutra, ao lado do Laguinho do Vovô.O Centro de Especialidades tem como objetivo a prevenção e tratamento, desempenhando um papel importante na prevenção de condições bucais e no tratamento de casos mais complexos.Conta com 7 consultórios e oferece as especialidades de Endodontia, Odontopediatria, Periodontia, Prótese, além de serviço de Raio-X.