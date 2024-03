A Prefeitura de Formosa divulgou mais 2 editais de credenciamento com os recursos remanescentes da Lei Paulo Gustavo.Eles contemplarão “Produção Audiovisual” com R$ 36.000,00 e “Demais áreas da Cultura” com R$ 92.662,29.“Não deixe de se inscrever a partir de amanhã - 26/03 (e de se dedicar a escrever um bom projeto), pois serão apenas 3 vagas por edital”, diz a Prefeitura.Inscreva-se já através do link: