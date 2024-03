Cópia do documento oficial com foto (apenas será aceito RG) e CPF;

Cópia da Carteira de trabalho onde consta Registros de Identificação, admissão e demissão ou declaração original atualizada com no máximo de 30 dias expedida pelo órgão que prestou serviço, em papel timbrado, para contar o tempo de experiência conforme anexo III, informando o período trabalhado com data de admissão e desligamento, se foro caso, especificando o cargo e função desenvolvida;

Cópias dos documentos que comprovem a formação acadêmica, pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu, (para os cargos de professor);

Certidão de Casamento – (se houver);

Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (2022);

Certificado de Reservista;

Carteira de PIS ou PASEP;

Conta bancária do Santander – (Conta salário, a SERH emitirá documento solicitando abertura);

Comprovante de Residência atualizado;

01 (uma) foto 3×4;

Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos – (e-social);

Cartão de vacinação dos filhos menores de 05 anos;

Comprovante de Escolaridade;

Certidão Negativa de Débitos junto a Prefeitura Municipal de Formosa;

Certidão Negativa de Débitos Federais;

Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

Declaração do e-Social (Emitida no site do e-Social em Consulta de Qualificação Cadastral). ANTES DE SE INSCREVER, LEIA ATENTAMENTE O EDITAL 01/2024 COMPLETO: Clique aqui para ler o edital completo.

A Prefeitura de Formosa lançou Processo Seletivo Simplificado para a Secretaria Municipal de Educação de Formosa-GO (Edital 01/24).O contrato temporário é para atuação em caráter emergencial no ano letivo de 2024 para os cargos de Professor de Educação Básica e Servidores de Higiene e Alimentação.As inscrições ocorrem de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 11 e 12 de março de 2024, das 8h às 11h, e das 13h às 17h.OBJETIVO – Selecionar candidatos, em regime de contrato temporário, para atuarem em caráter emergencial no ano letivo de 2024, a fim de suprir temporariamente os cargos vagos e eventuais necessidades de caráter transitório da Secretaria Municipal de Educação de Formosa-Go. As atividades serão exercidas nas Unidades Escolares do Município de Formosa-GOINSCRIÇÕES:De forma presencial na sede da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 11 e 12 de março de 2024, das 8h às 11h, e das 13h às 17h.DOCUMENTOS SOLICITADOSNo ato da inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição anexando juntamente aos documentos solicitados, de maneira legível, em envelope lacrado, conforme Item IV do Edital, e cópia dos seguintes documentos para análise: