A Prefeitura de Formosa divulgou retificação do edital do Concurso Público da Prefeitura.O Aditivo 03/2024 traz alterações no cronograma, como prorrogação do prazo de inscrições, que agora vai até o dia 18/03.Também há nova possibilidade de isenção, dos doadores de medula, foi reaberto o prazo para solicitação de isenção de inscrição, entre outros.Para mais detalhes, confira o Aditivo no site do IDIB, clique aqui.