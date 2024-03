Assentados da Reforma Agrária, beneficiários do Crédito Fundiário (antigo Banco da Terra), agricultores posseiros, acampados, arrendatários, parceiros e proprietários de imóveis rurais podem agendar horário junto à Secretaria Municipal de Agricultura para realizar o Cadastro Nacional do Agricultor Familiar (CAF) e participar das políticas públicas municipais, estaduais e federais.Contato: (61) 99999-0735O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) é o instrumento para identificar e qualificar o público beneficiário da Política Nacional da Agricultura Familiar (Lei nº 11.326/2006), bem como, a Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA), os Empreendimentos Familiares Rurais e as formas associativas da agricultura familiar (cooperativas agropecuárias e associações rurais). A inscrição no CAF é requisito básico para obtenção do acesso às diversas políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar.