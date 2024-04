A cidade de Formosa recebeu nesta quinta-feira (18) prefeitos, vereadores e representantes de 38 cidades que compõe a Região, nos critérios do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás.Eles vieram para o 14° Encontro Regional do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás - TCMGO.O evento, que aconteceu no auditório da UEG Formosa teve como tema "Finalização de Mandato: Vedações e Responsabilidades dos Agentes Políticos". O objetivo é levar aos prefeitos, vereadores e servidores o conhecimento sobre as vedações impostas aos agentes públicos durante o período eleitoral, além do rol de responsabilidades relacionadas ao final do mandato.Também foram abordadas questões como avaliação, prestação de contas e planejamento.A Prefeitura de Formosa enviou vários servidores de seu quadro técnico e estratégico para o evento, a fim de se informar e trabalhar de acordo com as normas do Tribunal de Contas nesta finalização de mandato.O prefeito Gustavo Marques elogiou o evento “Agradeço à atuação do Tribunal de Conta dos Municípios pela transparência, responsabilidade fiscal e boa gestão em nosso Estado. Agradeço também a todos os prefeitos e seus representantes, vereadores e demais autoridades que vieram a Formosa. Nos sentimos imensamente felizes e prestigiados por sua presença”, disse.