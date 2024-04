O empresário e vice-prefeito Samir Sahori lançou a sua pré-candidatura a prefeito de Formosa-GO na noite desta quinta-feira (18) no espaço Carpe Diem.

A estrutura montada recepcionou os partidos do União Brasil e do Podemos.Participaram do evento o deputado estadual, Alessandro Moreira; deputado estadual Henrique Cesar; deputado distrital Daniel de Castro; deputado federal Glaustin da Fokus, entre outros. O pastor presidente da Assembleia de Deus, Marcivon Neres também participou.O evento apresentou os pré-candidatos a vereadores do União Brasil e Podemos.