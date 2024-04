O empresário Itamar Barreto visitou na manhã deste domingo (28), a Feira de domingo, na Avenida Posto Agropecuário.O ex-prefeito, ex-deputado e ex-vereador representante da cidade fez a feira e conversou com moradores. Ele estava acompanhado do vice-presidente do PSD Formosa, Nivaldo Falcão.No final, comeu pastel e tomou caldo de cana na estrutura que cobriu o calçadão da Feira. A obra foi idealizada quando foi prefeito nos anos de 2013 a 2016.Itamar Barreto é um dos pré-candidatos a prefeito do município.