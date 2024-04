Os resultados no Ensino Fundamental I de Formosa sempre são destaque, e por isso, seis escolas de Formosa foram contempladas com o Prêmio Leia 2023, para escolas com melhores resultados na alfabetização em todo o Estado de Goiás.Das cerca de 4 mil escolas municipais do Estado, 150 foram premiadas como vencedoras.As unidades de ensino foram selecionadas pelo desempenho em ações de alfabetização, dentro do programa AlfaMais Goiás, e vão receber R$ 80 mil cada.A entrega do prêmio pelo Governador ocorrerá em Goiânia, no dia 16/05."Parabéns a todos os profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino de Formosa, que mais uma vez estão recebendo todo reconhecimento pelo esforço no ensino escolar municipal de Formosa", diz a Prefeitura de Formosa em nota.