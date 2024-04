A entrevista foi dada na Rádio Lance, ao Café com notícias, comandado pelo jornalista Fábio JR. A assinatura aconteceu por assinatura eletrônica e vai ser investigado quem assinou. O prefeito não autorizou ninguém a sancionar o projeto de lei.

O prefeito Gustavo Marques vai buscar formas de vetar o Projeto de Lei que aumentou os subsídios dos Vereadores, Presidente da Câmara Municipal, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, para a Legislatura de 2025/2028. A sanção foi assinada sem sua autorização.O impacto, preliminar, na Prefeitura para 40 funcionários seria de até R$ 400 mil reais daqueles que recebem pelo teto que é do prefeito e seria aumentado “Vamos colocar aí que 40 pessoas que vão custar R$ 400 mil reais e eu estou aí lutando para que a guarda municipal com 200 guardas municipais possam aumentar na folha em R$ 260 mil reais”, revela.Caso aconteça o veto, a Câmara concede a palavra final “A Câmara que dá o veredito final, né? A questão do veto, eu posso vetar parcialmente, eu posso vetar integralmente. Eu posso vetar apenas um parágrafo. Entendeu? Mas a decisão final quando vereadores”, conclui o prefeito Gustavo.As contas da Prefeitura não suportaria o aumento, diz o prefeito Gustavo Marques “Pensando principalmente na governabilidade da nossa cidade eu não posso nesse momento, por estar acabando o meu mandato, deixar a prefeitura toda engessada. Com compromisso de 2 meses apenas o pagamento de folha. Não é que eu sou contra vereadores, não é que eu sou contra o que eles fizeram. A prefeitura não consegue arcar com esse aumento que foi dado lá”, revela.