A Prefeitura de Formosa utilizou as redes sociais para comunicar que o cargo de Analista Ambiental-Biólogo, do Concurso Público para a Prefeitura de Formosa (Edital 01/2024), está suspenso, em atendimento ao Acórdão n° 01572/2024 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, até que saia decisão do TCMGO.A entidade também comunicou que, ainda de acordo com recomendação do TCMGO, foi incluído novo aditivo no site da Banca do Concurso (idib.org.br) para o cargo de Guarda Municipal, com reabertura de inscrições, de 24/04/2024 a 27/05/2024, alteração na data de aplicação da prova e outras datas relacionadas, informadas no Aditivo.Para todos os demais cargos não há alteração, com o prosseguimento normal de acordo com o cronograma.