Aconteceu nesta quarta-feira (24), em Goiânia-GO, na sede do SEBRAE Goiás, o lançamento do Programa Aventura Natural.A Secretaria de Turismo e Cultura, representada por Pâmella Miranda, esteve presente e foi chamada até o palco para dar um depoimento sobre o divisor de águas que foi adotar o Sistema de Gestão de Segurança - SGS na Trilha do Salto do Itiquira e da Cachoeira do JK, através da consultoria em Turismo de Aventura que foi prestada pelo SEBRAE Goiás ao Município.O Programa Aventura Natural contemplará iniciativas de implementação de Sistema de Gestão de Segurança - SGS via edital, e beneficiará 20 empresas goianas.