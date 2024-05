O Centro de Iniciação ao Esporte de Formosa está com as portas abertas para a população disponibilizando várias modalidades para prática esportiva.Tem para todos os gostos! E o melhor: totalmente gratuito! Já são 161 alunos se divertindo e transformando suas vidas com o esporte, nas modalidades futsal, vôlei, muay thai e judô.“Você não precisa ter experiência e nem conhecimento sobre as modalidades, tudo será ensinado a partir de suas necessidades. E você, vai ficar de fora dessa?”, convida a Prefeitura de Formosa.