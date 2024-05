A Prefeitura de Formosa tem o orgulho de anunciar que Formosa foi certificada pelo Ministério do Turismo e integra oficialmente o Mapa do Turismo Brasileiro 2024. Este reconhecimento, válido até 2025, é fruto do esforço conjunto da gestão municipal, dos empreendedores locais e, claro, de toda a comunidade que valoriza e cuida das belezas de Formosa.O Reconhecimento vem do destaque que Formosa tem no cenário turístico, por sua riqueza natural, cachoeiras e trilhas. Verdadeiros paraísos para os amantes da natureza e do ecoturismo. A cidade também preserva sua história e cultura em locais como o Museu Couros, a Igreja Matriz, e a gastronomia local, de reconhecido valor na Festival Cultural e Gastronômico que ocorre na cidade.Estar no Mapa do Turismo Brasileiro significa mais visibilidade para Formosa, atraindo mais visitantes e investimentos para o setor. Isso se traduz em geração de emprego, renda e desenvolvimento para toda a comunidade.“Juntos, vamos continuar trabalhando para tornar Formosa um destino turístico cada vez mais reconhecido e admirado! Parabéns a todos!”, diz a Prefeitura.