Marquim Araújo, presidente do MDB Formosa e vereador lançou na noite desta quinta-feira (9), a pré-candidatura a prefeito de Formosa. Também foram lançadas as pré-candidaturas do MDB para Câmara de Formosa.“Que noite maravilhosa, lideranças! Me encontro feliz e com o coração cheio de alegria por todo o apoio que eu recebi e estou recebendo. Contem comigo 🤝🏼 estamos mais uma vez, juntos”, disse.O evento contou com a presença do deputado federal Célio Silveira (MDB), de ex-prefeitos, secretários municipais e autoridades do município.Essa já é a terceira pré-candidatura para Prefeitura de Formosa que foi lançada. Outros que se lançaram: Fernanda Lima (PP) e Samir Sahori (UB).