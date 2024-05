A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Saúde vai promover no próximo dia 27 de maio, das 13h às 17h, na USF do Distrito do Bezerra o Programa Saúde em Ação.Os moradores receberão atendimento médico, odontológico, nutricionista, coleta de exame preventivo, testes rápidos de hiv, sífilis e hepatites b e c, vacinação e exame de detecção câncer de mama (mulheres 20 a 40 anos de idade).