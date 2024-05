A Prefeitura de Formosa esteve na AgroBrasília, representada pela Secretaria de Turismo e Cultura no stand do Governo de Goiás.A Secretária de Turismo e Cultura, Pâmella Miranda e a Secretária de Estado do Entorno do DF, Carol Fleury, apresentaram um painel com as potencialidades de Formosa e a importância do município para o Entorno.A AgroBrasília acontece até o dia 25/05 e tem diversas empresas de Formosa como expositores. A feira tem atrações e curiosidades para o desenvolvimento da região.