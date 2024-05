O município de Formosa foi convocado para ser umas das cidades anfitriãs do Sertões Brb 2024!A 32ª edição do rally acontece entre os dias 24 e 31 de agosto, com largada e chegada em Brasília.Formosa será uma das cidades anfitriãs, recebendo duas etapas imperdíveis nos dias 24 e 30 de agosto.Serão oito etapas, passando por cinco cidades-anfitriã e quatro estados, levando adrenalina e emoção por todo o caminho.Sertões BRB 2024: Caminho que inspira. Venha fazer parte dessa aventura!