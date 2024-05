A Prefeitura de Formosa divulgou o resultado definitivo do concurso da Prefeitura. O resultado definitivo oficial da prova objetiva - ampla concorrência e PCD estão disponíveis no link da banca organizadora IDIB, link logo abaixo.O concurso da Prefeitura Municipal de Formosa acontece após 10 anos. Com expectativa de várias aposentadorias o certame vai repor o déficit de servidores públicos municipais na 11ª maior cidade do Estado de Goiás e a porta de entrada do nordeste goiano.